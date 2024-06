Az ebédszünet után a Fidesz képviselője Hári József nyújtott be interpellációt a városvezetésnek „Elég volt!” címmel. Ismertetése szerint 2022 márciusában egy állampolgári megkeresés, kérés miatt írt a jegyzőnek és az önkormányzati témafelelősnek annak érdekében, hogy egy már határozattal rendelkező lakáscsere ügyét segítsen előmozdítani. A belső levelezést még akkor megkapta a területért felelős alpolgármester és a terület bizottsági elnöke is, amit Hári József egyébként korrekt eljárásnak minősített.

A fideszes képviselő úgy folytatta, hogy a szóban forgó levél lett egy városi cégvezető lapjában a személyét rágalmazó és lejárató cikk alapja, amit aztán több pécsi baloldali portál is átvett. Hári József Péterffy Attilától azt kérdezte, hogy helyesnek tartja ilyen jellegű lejárató cikkek megjelentetését az idei kampányban, amikor a polgármester öt éve még egy más szemléletű önkormányzatot és hiteles, pártfüggetlen önkormányzati médiát ígért. A képviselő azt is megkérdezte, helyesnek tartja-e, hogy vezető hivatali dolgozók belső levelezéseket adnak ki a sajtónak, amivel „táplálják a gyűlöletet, a megosztást és a hamis hírek terjesztését”.

A polgármester válaszában arról kezdett beszélni, hogy regnálása óta nem képviselők, hanem az illetékes bizottság hatáskörébe tartozik a lakásügyek kezelése. Úgy látja, hogyha egy bizottság gyakorolja a dolgát, abból „nincs hír”, tehát nem íródnak ilyen levelek, azok nem szivárognak ki és nem lesz belőlük újságcikk. Péterffy nem tartja helyesnek a lejárató cikket, és azt sem, hogy annak alapja a hivatalból kiszivárgott információ, de azt sem hogy egy képviselő bizottsági hatáskört magára véve utasítja a hivatal munkatársait.

Hári József nem fogadta el Péterffy Attila válaszát, kiemelve, hogy „senkit soha” nem utasított, hanem jóhiszeműen, segítő szándékkal kért egy olyan ügyben, amelyről a bizottság korábban már hozott egy határozatot, azonban az ügy évekig húzódott.

A Beszámoló a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évi tevékenységéről című előterjesztés kapcsán Barkóczi Csaba (Fidesz) arról kérdezte a polgármestert, hogy miként áll jelenleg az inkasszó-ügy.

Korábban többször is megírtuk, hogy hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult amiatt, hogy a baloldali vezetésű önkormányzat tavaly május végén – a pécsi jegyző vizsgálata szerint is – jogszerűtlenül inkasszált 405 millió forintot a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bankszámlájáról. Az akcióban egyelőre nem tisztázott ki vett részt, s bár ez is lehetséges, de vélemények szerint azért kicsi az esélye annak, hogy éppen a székhely település polgármestere, Péterffy nem tudott az ügyről – számoltunk be korábban.

Péterffy Attila válaszában arról beszélt, hogy az inkasszált összeg továbbra is az önkormányzatnál van, amit egy alszámlán tartanak nyilván és a költségvetésben nem szerepel. A polgármester megjegyezte azt is, hogy a pécsi önkormányzat továbbra is vitában áll a társulással. A nyomozás kapcsán Péterffy jelezte, hogy tudomása szerint a városvezetés köréből senkit nem hallgattak meg a hatóságok. Az ügy további várható fejleményeiről elmondta, hogy a polgármesteri hivatal egy tőle független igazságügyi szakmai szervezethez fordul, amelytől szakvéleményt vár, hogy kiderüljön, a vitában kinek van igaza.

A testület egyebek mellett döntött a Pécsi Harmadik Színház felújításáról, a „Pécs-Kozármisleny kerékpárút” koncepcióterv beszerzéséhez fedezet biztosításáról, a Pécsi Kulturális Központ által benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyásáról, Pécsi óvodák és iskolák környezetvédelmi pályázatainak támogatásáról, az idős korosztállyal foglalkozó szervezetek támogatására kiírt pályázat lezárásáról, a Homlokzatfelújítás 2024. pályázat támogatási szerződéseinek megkötéséről, az önkormányzat és a Pécsi Ellátó Központ között megkötött üzemeltetési megállapodás módosításáról.