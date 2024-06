Miután a kultúráért felelős alpolgármester Zag Gábor szóban is ismertette az előterjesztés tartalmát, Csizmadia Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes városoknak a magyar nyelvben magyar elnevezésük van: a vajdasági Novi Sadé Újvidék. „Itt Pécsen is élnek szép számmal olyanok, akik az egykori magyar területről, Újvidékről és környékéről származnak” – fogalmazott Csizmadia Péter megjegyezve, hogy rájuk és az ottani magyar közösségre nézve is sértő a város nem magyar elnevezésének használata.

Péterffy Attila ekkor rögtön elzárkózva a felvetéstől azt javasolta, hogy erről ne folytassanak vitát. Csizmadia Péter a polgármesternek címzett viszontválaszában azt mondta: „aki magyar, annak fáj Trianon, de nem csodálkozunk azon, hogy ezt Önök nem értik”. Szavai szerint természetes, hogy Pécs tisztelettel viszonyul a testvérvárosaihoz és az okleveleken mindkét fél szerepeltesse a saját elnevezését a városának.

A polgármester megismételte: teljesen meddő vitának tartja a kérdést. „Megértettem amit mondott, nem különösebben érinti meg a lelkemet az évrendszere” – hangzott Péterffy Attila válasza. A még hosszú percekig tartó vitához hozzászólt a DK-s alpolgármester, az LMP-ből kivált, független Kóbor József. Az ekkor elhangzó érvekből kiemelkedtek a fideszes Barkóczi Csaba szavai, aki arra szólította fel az októbertől közgyűlési többségét elveszítő Péterffy Attilát, hogy a nemzeti ügyek tekintetében hagyjon fel a piaci szektorból hozott technokrata szemléletével, ha a jövőben együtt akar működni a nemzeti oldallal.