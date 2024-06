A díjat azon 35 év alatti fiatal pedagógusoknak ítélik oda, aki szemléletével, módszereivel, innovatív látásmódjával segíti a diákok fejlődését.

Ján Szilárd vette át az Év ifjú pedagógusa díjat

– Mi lehetett az oka, hogy megkapta a rangos kitüntetést?

– Az én gondolataim nagy része az iskola körül forog. Törekszem arra, hogy folyamatosan új utakat nyissak meg a tanulás megszerettetésére, főleg azért, mert a tárgyaim nem tartoznak a legnépszerűbbek és a legkönnyebbek közé.

– A német és a kémia nem egy megszokott párosítás.

– Amikor felvételiztem az egyetemre akkor én voltam az egyetlen az országban, aki ezt a szakpárosítást választotta. Azt mindig is tudtam, hogy pedagógus szeretnék lenni, de azt nagyon sokáig nem tudtam, hogy mit akarok tanítani. Érdekes, mert kémiából és németből sem voltam jó. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumába jártam, ahol annyira elvarázsolt egy tanárnő szemlélete a kémiával kapcsolatban, hogy innen már nem volt visszaút. A német nyelvet leginkább egy intenzív nyelvtanfolyamon szerettem meg.

– Csak a tanórákon van kapcsolatban a diákokkal?

– Vannak szakköröseim is, mindig megtalálom azokat a gyerekeket, akik fogékonyak arra, amit csinálok. Emellett több mint 20 éve hegedülök, zenekarban is játszottam. Próbálom a zenei vonalat is erősíteni az iskolában, és a gyerekeket invitálni zenélni. Az iskolánkban van kórusunk, vannak nagyon tehetséges zenész tanítványaink is. A diákokkal nagyon szívesen játszunk, zenélünk városi ünnepségeken, iskolai rendezvényeken is.

– Milyen módszerekkel szeretteti meg a tanulást?

– Igyekszem azokon a csatornákon tartani az órákat, amiket ők naponta kezelnek. Nagyon sokat dolgozunk az Instagramon vagy a Facebookon. A nyelvtanulást segítve német zenéket hallgatunk, német X-faktor maratont is tartottunk. Nyáron hetente tettem ki posztot a saját fiókomon, ahová föltettem egy érdekességet és egy hozzá kapcsolódó kérdést. Ők utánanéztek és ahány kérdésre válaszoltak, szeptemberben annyi ötössel indították az évet. Kémiaórán pedig nagyon sokat kísérletezünk, ezt nagyon szeretik.