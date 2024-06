A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya a pécsi Rákóczi utca 15. szám alatt található. Változatos programokkal, élénk közösségi élettel várja látogatóit, a Múzeumok Éjszakájának fontos helyszíne, ahol a hagyományos tűzugrásra és a szentivánéji hagyományok, szokások ismertetésére kerül sor évről évre, nem lesz ez másként most szombaton sem. Az épület kívülről azonban elszomorító látványt nyújt.

Több évvel ezelőtt a veszélyessé vált, megrongálódott vakolatot le kellett verni, azonban az utóbbi években már nem történt meg sem a felújítása, sem a további romlás megakadályozása.

Mostanra már galambok is befészkelték magukat a foghíjas tetőszerkezetbe, ennek következtében a múzeum dolgozói minden reggel a járdát beborító madárürülék eltakarításával kezdik munkanapjukat.

A tetőről kiálló, veszélyessé vált, mozgó tégla eltávolításához emelő daru segítségét kellett kérniük a közelmúltban. Ez azonban csak tűzoltás, az életveszély elhárítása volt, a problémát hosszú távon nem orvosolja.

Volt már szó költözésről, de információink szerint (több más értékes ingatlanhoz hasonlóan) az épület kiárusítása is felmerült.

Mindeddig azonban nem történt változás, semmilyen információ nem áll rendelkezésre arról, hogy a város tervezné a helyzet megoldását.

A Természettudományi Múzeum épületének felújítása is elmaradt

A szemközt álló, Szabadság u. 2. szám alatti Természettudományi Múzeum – melyben egyébként újra látogatható a kiállítás, barlangászati bemutatóval és a különleges pécsi mamut csontjaival – sorsa sem sokkal szívderítőbb. A korábbi városvezetés a már akkor is megviselt állapotú épületet fel kívánta újítani, s a Néptánc és a Népzene Házává vált volna, a Mecsek Táncegyüttes közreműködésével. A természettudományi múzeum pedig a Múzeum utca közelébe, a megyeházára költözött volna (ahol már jelenleg is működik a Modern Magyar Képtár), a Földhivatal helyére. A kiállítást új térben, illetve egyes elemeit az állatkertben mutatták volna be. Információink szerint ennek véghezvitelére közel tízmilliós forrást el is különítettek, a 2019-es hatalomváltással ez a terv is füstbe ment, a felújítás nem történt meg. Az épületen tervezett munkálatok nyomát őrzi a lábazat, amelynek félbehagyott, levert vakolatát azóta sem sikerült még visszaállítani.

Nem tudni, mi lesz a sorsa a múzeumi épületeknek.