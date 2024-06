Ugyanakkor Baranyában a nemzeti oldal már jó ideje aktív mozgósításba kezdett. Ennek jegyében például a politikusok az elmúlt napokban is telefont ragadtak, és folyamatosan hívták a szavazókat, hogy jelezzék nekik: a vasárnapi voksolás valóban nemzetünk jövőjéről dönt. Az itteni politikusok pénteken segítséget is kaptak: Nagy János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár is sorra tárcsázta a számokat, s türelmesen beszélgetett mindenkivel, akinek esetleg kérdései merültek fel.