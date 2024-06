Nagyváradi László arra is érdekességre is felhívta a figyelmet, hogy az ókori egyiptomiak a nyári napforduló kapcsán mérték a napsugarak legnagyobb beesési szögét, egyúttal azt is megfigyelték, hogy a Nap ekkor együtt kell a Sirius nevű csillaggal, így a Kutya-csillagképekkel (Canis Major, Canis Minor), ez pedig a „kutyameleg”, azaz a latin eredetével a kánikula időszaka, ami június 20-tól egészen július 25-ig tart.

A Szent Iván-éjre térve elmondta: a különleges, leghosszabb nappalnak vígjátékot is szentelő Shakespeare idejében, azaz alig több mint 400 éve napforduló nem június 20-án volt, mint most, hanem június 24-én. Ennek oka, pedig hogy a Nap és Hold „rángatja” a Föld tengelyét, aminek következtében a napforduló ideje előrébb kerül.