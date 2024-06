– A mai választás tétje hatalmas: háború vagy béke? Ezért is fontos, hogy szavazzanak a Fidesz-KDNP listáira, mert aki nemzeti oldal listáira szavaz, az a békére és a biztonságra szavaz. Különösen is fontosnak tartom ezt háromgyerekes édesapaként és baranyaiként is – mondta lapunknak Őri László, aki hozzátette: – Baranya és Pécs nagy lehetőségek kapujában áll, olyan fejlesztések indulhatnak el, amikre a rendszerváltás óta nem volt példa és most úgy érezhetjük, hogy végre rajtunk a sor. Azonban könnyen belátható, hogy bármilyen nagyívű fejlesztésre csak akkor lesz lehetőség, ha meg tudjuk őrizni Magyarország és Baranya békéjét és biztonságát, amely a térség fejlődésének a záloga.

