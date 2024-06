Egyelőre nyilvánvalóan még dönthetnek azok a képviselők, akiket vasárnap választottak meg, de alighanem baloldali, Gyurcsány Ferencet kiszolgáló politikai erőfölénynek nemcsak a városházán, hanem az önkormányzati cégeknél is vége szakad októbertől. Pécs városi vállalatainál is új korszak kezdődhet.

Pécs esetében Gyurcsány Ferenc aligha erre számított - Fotó: Löffler Péter

Pécs városi cégeinél kik lesznek a legnagyobb vesztesek?

Amennyiben jogerőssé válik a vasárnapi eredmény, akkor a választás legnagyobb vesztesei között várhatóan az a Bodnár Imre lesz, akinek háttérszervezete elindította a Gyurcsány Ferenc támogatta baloldali jelöltcsoportot. Bodnár azonban nemcsak erről vált ismertté, hanem arról is, hogy elsősorban politikai revolverezésre használta az állítólagos ügyvédi átvilágításokat, s közben a csoportja több százmilliós megbízásokat is kapott az önkormányzattól. Az MSZP-s képviselőjelöltséggel, ügyvédi kamarai elnökséggel is sikertelenül próbálkozó, rendkívül vagyonos ügyvéd bekerült a Tettye Forrásház Zrt. igazgatóságába is, ahol némi "aprót", bruttó százezer forintot is kapott a "munkájáért".

Visszamehet karbantartónak

Ugyanitt igazgatósági tag a kulturális negyed igazgatója, Hummel Márk is, aki karbantartási igazgatóból lett a városi kulturális élet első embere Péterffy regnálása alatt. Neki várhatóan nemcsak innen, hanem a Zsolnay-negyed élőről is távoznia kell, hiszen városházi információink szerint csak a pártemberek kapcsolatainak volt köszönhető, hogy megkaphatta ezt a posztot.

Ez már kevés lehet

Meixner Barna szintúgy a Tettye Forrásház igazgatóságának tagja, jelenleg a Biokom Nkft. ügyvezetője, neki pedig még családi vonalon is egyértelmű a pártkapocs. Édesapja, Meixner András a korábbi szocialista városvezetés idején volt alpolgármester, most a Pécsi Kommunikációs Központ Felügyelőbizottságának tagja.

Nem kizárt, hogy mindkettőjüknek menniük kell, ahogy várhatóan a kommunikációs cég ügyvezetőjének, Póré Lászlónak és a városházi lap főszerkesztőjének is, miután teljesen elfogult, névtelen írásokat megjelentető propagandalapot hoztak létre közpénzen, amiért közel félmilliárd forintos támogatást kaptak az elmúlt években.