Kivonult a városvezetés, na és?

Az életveszélyes állapotot egyébként hétfőn este a most éppen valahol máshol a választásra készülődő Péterffy Attila pécsi polgármester képviselője, Pokorádi Gábor jelentette ki a helyszínen, aki intézkedést helyezett kilátásba. Csakhogy a jelenlegi baloldali önkormányzat részéről politikusok már szombaton is felvonultak az épületben, Ruzsa Csaba és Nyőgéri Lajos baloldali alpolgármesterek mellett még egy további képviselő, az MSZP-s Csaba István is megjelent. Távoztuk után azonban lényegében nem történt változás, hacsak nem az, hogy hétfő este újra megjelentek a bérleményeket üzemeltető Pécsi Ellátó Központ részéről, hogy tanulmányozzák a helyzetet.

A lakók szerint azt követően, hogy valamilyen, általuk pontosan nem ismert munkát végzett el az önkormányzat a tetőn, már egy hónapja próbálkoznak a PEK-nél, az önkormányzatnál, hogy a helyzet rendeződjön, de hiába, nem történt előrelépés.

Azt is elmondták, hogy pénteki leázás után még ki is nevették őket a panaszukkal, amikor betelefonáltak az üzemeltetőhöz.