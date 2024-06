Várnak az élmények 47 perce

Pécsi nyári táborok: változatos a paletta, mutatjuk, hol vakációzhatnak a gyerekek!

Kitört a szünidő, sokan már le is foglalták nyaralásukat. A gyerekek számára azonban Pécsen is nyílnak az iskolából megpihenést adó hónapokban kikapcsolódási lehetőségek, ahol új élményekkel gazdagodhatnak. A fiatalokat váró pécsi nyári táborok sora idén, 2024-ben is változatos, ezekből adunk ízelítőt.

Mohay Réka

Fotó: Laufer László

Mint korábban megírtuk, már elérhető a nyári táborokat bemutató programfüzet, a Pécsi Vakáció idei kiadványa. A füzetben a Pécsi Kulturális Központ ismerteti nyári szabadidős programjait. Ezekből csemegézünk most néhány lehetőséget bemutatva. A fiatalokat váró pécsi nyári táborok sora idén, 2024-ben is változatos A kép illusztráció

Fotó: Molnár Péter / Forrás: MW

Idén is több turnusban indulnak a táborok: június 24-től augusztus 30-ig minden héten akadnak helyszínek, ahol részt vehetnek a fiatalok szünidei elfoglaltságokon. Június 24-én már több lehetőség indul, köztük a Berek Lovardában tartott nyári napközis lovastábor. A Pécs-Vasason található helyszínen a lóápolás és a lovak gondozása mellett a lovaglás alapjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek, valamint az ehhez szükséges szerszámok használatát is elsajátíthatják. A lóhátról a földre huppanva pedig kreatív foglalkozások, túrázás, a kiscsikók ápolása során pihenhetnek meg a gyerekek. A tábort a szülők által megtekinthető lovaglási bemutató zárja. A lovardában ezt követően egészen augusztus elejéig több turnusban folytatódnak a foglalkozások. De aki lovas élményre vágyik, hasonló programkínálattal találkozhat a Pécsi Lovasklub üszögpusztai napközijében, ahol szintén már június 24-én indul az első turnus. A Géczy Dorina képzőművész- tanár által működtetett GD Ceramic Studio a nyugalmasabb, alkotni vágyó, művészi beállítottságú gyerekek számára kínál alkotással és játékkal egybekötött, kislétszámú csoportokban induló nyári alkotóműhelyeket a Damjanich utcában. Június 24-től a japán képőművészetre jellemző tárgyakat készíthetik el agyagból a fiatalok, július 8-12. között önismereti, művészetterápiás módszerekkel tűzdelt agyagozó, festő, kollázs készítő napközis elfoglaltságot tartanak. Augusztus 5-től 9-ig pedig babaház-projekt keretében sokféle apró bútort, figurát készíthetnek a gyerekek változatos alapanyagokból. A pécsi nyári táborok számos érdeklődési kört lefednek Immár a digitális világ és a programozás iránt érdeklő gyerekek sem maradnak tábor nélkül.

A Digischool Szabadság utcai iskolájában tartott nyári napközijei során tematikus Minecraft táborok, webdesign, ROBLOX, 3D játékfejlesztő, digitális rajz és E-sport táborok is indulnak, valamint a Laser Cornerbe is ellátogathatnak a gyerekek.

Hasonlóképp a Művészetek és Irodalom Házában székelő Logischool is számos digitális és programozó élménytábort kínál a fiatalok számára: többek között digitális felfedező, robotikai, Minecraft és Roblox tematikus kalandokat egyaránt.

A színházi közeg iránt érdeklődő gyerekeknek kínál az idei évben is elfoglaltságot a Bóbita Bábszínház, ahol ezúttal is több turnusban vehetnek részt élménydús kikapcsolódáson a gyermekek: július 8-12, 15-19 és augusztus 5-9 között. Az Élményszínház – Drámajáték tábor pedig a PKK Uránvárosi Művelődési Házban várja a 7-14 éves fiatalokat június 24-től 28-ig. Emellett még számos további lehetőség kínálkozik, amelyről az online is elérhető Pécsi Vakáció 2024 kiadványból tájékozódhatnak a családok.

Lesz többek között falmászó tábor a Pécsi Sasok Mozgásközpontban, Mini Séf Tábor Lánczos Sándor privát séffel, illetve a német nyelvet gyakorolni, tanulni vágyók számára is nyílik majd erre lehetőség a Verein für Ungarndeutsche Kinder német nemzetiségi egyesület szervezésében.