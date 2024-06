Péterffy Attila lett ismét Pécs polgármestere. A városvezető csapatával együtt éjfél tájban jelent meg, rövid sajtótájékoztatót adni a sajtó munkatársainak.

Elmondta, a polgármesteri győzelem számára az általuk elindított utat illetően jelent megerősítést, úgy véli, ez egy önmagáért beszélő eredmény.

Arra vonatkozóan is kapott az újságíróktól kérdést, mit csinálhatott volna jobban – a 17 választókörzetből ugyanis 10-ben biztosan a FIDESZ-KDNP-ÖPE képviselője nyert, 6-ban nyert a városvezető koalíció jelöltje, egy helyen, a 15. választókerületben pedig Vörösné Deák Andrea és Fürj Csaba jelöltek esetében szavazategyenlőség lett, így itt várhatóan újra kell szavazni a kerületben.

Péterffy Attila igazából kitérő válaszokat adott ezt illetően, a Két Farkú Kutya Pártot említette, hogy bizonyára egyes jelöltek személy szerint fontosnak tarották e párt színeiben az indulást, de ha nem indultak volna, vélhetően e szavazatok az ő (városvezető koalíció) jelöltjeiken landoltak volna.

Szóba jött a Mindenki Pécsért egyesület is, akikkel megszakította az együttműködést, de a polgármester csak annyit mondott, nem tudja, hogy kellett volna velük kapcsolatban cselekedni.

Annak okát pedig, hogy a polgári szövetség, a FIDESZ-KDNP-ÖPE jelöltjei 17 körzetből 11-ben biztosan nyertek, a háborús pszichózisban látja a polgármester.

Azt is elmondta, a közgyűlés végső összetétele csak akkor fog eldőlni, ha születik eredmény Vörösné és Fürj versenyében. Ez igaz, azonban a többség, ha jól számoljuk, a közgyűlésben így is a polgári szövetségé lesz, hiszen, ha Fürj nyer is, akkor is 11-10 lesz az arány a polgári szövetség javára, a kompenzációs listás képviselőkkel együtt. Ezt nem kommentálta a polgármester.