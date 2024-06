Még januárban adtuk hírül, hogy a Magyar Falu Programból érkező hatmillió forintos pályázati forrásból fejlesztik a Szászvári Lövész Egylet lőterét. Jelentős, öt kilowatt teljesítményű napkollektor-rendszer felszerelése azóta már megtörtént, most pedig egy 60 négyzetméteres fedett raktár építése folyik az évente több ezer baranyai és tolnai által használt létesítményben.

A több hektár területen elhelyezkedő lőteret a Szászvári Lövész Egylet működteti, amely a maga 170 tagjával az ország egyik legnépesebb egyesületének számít az ágazaton belül. A tagokon kívül azonban évente több ezren mások is felkeresik a helyet, Tolna és Baranya vármegyékből például a rendvédelmi szervek itt tartják a lőgyakorlataikat, a kadétiskolából is ide járnak lőni a növendékek. S persze a szenvedélyes hobbisták is. A lőtéren sörétlövés, gyorspont, sziluett- és precíziós lövészet szakágakban is lehet gyakorolni.