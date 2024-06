Mint arról beszámoltak, a nyitási akció keretén belül, szombaton ingyenes a belépés a sellyei lakosoknak (lakcímkártya felmutatásával). A fürdő területén ingyenes csillámtetoválással, arcfestéssel és vattacukorral is készül a gyerekeknek a Sellye Család és Gyermekjóléti Központ a nyitás napján délután 15 és 18 óra között. Ezen kívül megnyílik a Termál Terasz büfé is. Ezen a napon a Termálfürdő előtti téren 19 órakor Delta koncert is megtekinthető lesz.

Sellye: nyit a termálfürdő

Forrás: Sellyei Önkormányzat

Sellye nap

A fürdő üzemeltetését idén is a Sellye Kommunális Kft. biztosítja. Újdonság, hogy az idei évtől bevezetik a fürdőben az úgynevezett Sellye napot, mely szerint minden hónap első péntekjén (június 7., július 5., augusztus 2.) a sellyei lakosoknak ingyenes belépést biztosítanak a strand területére. A fürdő továbbra is négy medencével – egy ebből termálvizes –, nagy felülettel, nyugodt, csendes és virágos környezettel várja a látogatókat.