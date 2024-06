Ömlött a víz a villanyórákra, csepegett a csapadék a plafonról, az elektromos vezetékek áztak abban a önkormányzati bérházban, ahol 18 család él Pécs kertvárosi részén. A lakók szerint közel egy hónapja tartanak az áldatlan állapotok, a hétvégi esőzés pedig szó szerint utolsó csepp volt a pohárban – írtuk meg a minap. Hétfőn ugyanis az egyik Kőhíd téri önkormányzati bérházban magunk is meggyőződtünk arról, hogy milyen életveszélyes körülmények között, penészes és szétázott lakásokban kell élniük a nehéz sorsú pécsieknek.A helyiek arra panaszkodtak, hogy egy félresikerült munka miatt ázhatott le több lakás is. Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje, a "siker" szóval kampányoló Péterffy Attila polgármesternek aztán négy politikusa is "megtekintette" a helyzetet. Péterffy Attila egyik képviselője ki is borult a helyszínen, aki teljesen kiakadva jelentette ki, hogy "emberek fognak meghalni", erről videofelvétel is készült.

Siker: négy nap alatt négy politikus - két képviselő és két alpolgármester - intézte el a duguláselhárítást! - Fotó: B. M.

Siker: duguláselhárítás indult!

Kedden cikkünk megjelenése után a korábban kiakadt városvezető politikus a közösségi oldalán beszámolt arról, hogy a tető elfolyó csatornáit kellett megtisztítani, illetve vizet kiszivattyúzni és ezt megkezdték. Szerinte ez okozta a gondot, majd azt tanácsolta a lakóknak, hogy "ne csak a fenntartó segítségét kérjék, ha vészhelyzet áll elő, hanem mindig keressék a képviselőjüket is".

Az, hogy ez a kritika kikre utal, nem tudni, hiszen rajta kívül még három baloldali politikus – köztük a bérlakásokért felelős alpolgármester – is szembesült a helyzettel, sőt egy hónapja igyekeztek a lakók hivatalos úton jelezni a problémát.

Nem hisznek nekik a lakók

Az össznépi politikusi duguláselhárítás ellenére a lakók nem hisznek abban, hogy megoldódott volna ezzel a probléma, szerintük csak a választási kampány miatt mondták ezt neki. Ezért most várják az újabb esőt, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a Ruzsa Csaba -Nyőgéri Lajos - Pokorádi Gábor - Csaba István alkotta MSZP-Momentumos négyesfogat vajon milyen sikert ért el a dugulás terén.

A penész, meg a károk kit érdekelnek...

A bérleményben élők szerint a 18 lakásból hatban biztosan súlyos károkat okozott a víz, de megítélésünk szerint vannak olyan lakások is, amelyek a korábbi súlyos vizesedési, szellőzési, szigetelési problémák okozta penészesedés miatt emberi lakhatásra ténylegesen alkalmatlanok. Az ilyen – penésztől feketéllő falú – otthonokban élők súlyos egészségkárosodással nézhetnek szembe, miközben az önkormányzat még pénzt is kér tőlük, gyakorlatilag szőnyeg alá söpörve a problémát.