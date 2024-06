A Máriagyűdi kerékpárút folytatásaként az 5701 és 5711 számú közutak körforgalmi csomópontjáig terjedő szakaszt építik most meg. A közel 2,5 km hosszú új kerékpárút csatlakozni fog a Villányi kerékpárúthoz, amivel teljessé válik a Máriagyűd és Villány közötti kerékpárút hálózat. A kerékpárút részeként egy pihenőpontot is kiépítenek, ahol a pihenés mellett lehetőség lesz a kerékpárok kisebb javítására is a pihenőbe telepített szervízoszlop igénybevételével. A túrázókat információs tábla segíti majd az tájékozódásban.