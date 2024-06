Minden áprilistól üzemelő parkban igazi élet költözött a jó idő beálltával, a bejáratnál található oszlopok még ma is őrzik az emlékét annak, mennyi játékra lehetett tíz- és ötforintos jegyeket vásárolni. Mert találhattunk sok játékot, céllövölde mellett célba dobással is lehetett nyerni, horgászni lehetett a kis fahalakat. A legnépszerűbb a dodzsem volt, ahol szinte kivétel nélkül mindig kígyózó sorok álltak az élményért. Ám nem ártott vigyázni, mert a nagy vasszerkezetű járművekkel könnyen fájdalmassá válhatott az élmény, idővel viszont műanyagra cserélték ezeket. Hullámvasút, óriáskerék, illetve körhinta is várta a szórakozni vágyókat, amelynek pont olyan tornya volt középen, mint amilyen a Rákóczi úton a rendőrlámpánál találhattunk régen. Az elvarázsolt kastélyban pedig hasonlóan szédítő élményben lehetett része minden távozónak, mint a vidámpark többi játékától.