A nyomozással terhelt baloldali városvezetés propagandája a napokban bosszúból "cikksorozatot" indított részben a Pécsi Sport NZrt. vezérének, Máté Jánosnak a lapjában, részben a pécsi önkormányzat által fenntartott kiadványban magánszemélyek személyes adatait is felhasználva.

Mit művelhetnek Máté János és baloldali társai a személyes adatokkal?

Mennyi személyes adat szivároghatott ki?

Ezekben arról beszélnek, hogy az önkormányzat 10 évre visszamenőleg vizsgálta meg az önkormányzati lakáskiutalásokat, és problémás esetekre bukkantak. A propagandisták pedig jobboldali szimpatizánsok kapcsán hoztak nyilvánosságra olyan adatokat, amiket korábban egyébként más esetekben zárt ülésen tárgyalnak, anomim módon, hiszen személyes adatok – nevek, lakcímek – is kikerülhetnek így. A több ezer gyermek személyes adatait is kezelő PSN Zrt. vezérének, Máté Jánosnak a lapja még egy olyan jegyzőkönyvet is nyilvánosságra hozott, ami zárt ülésről készült és egy nem közszereplő személyes adatait tartalmazta.

Az önkormányzat hivatalos oldala szerint megjelölt "cikksorozat" kifejezés arra utal, hogy az illetéktelenek kezébe nem csak egy, hanem sokkal több szenzitív adat kerülhetett ki az önkormányzattól.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyi személyes adat – név és lakcím – kerülhetett ki illetéktelenekhez, több ezer bérlő és bérlakás van ugyanis Pécsen. Az sem tudható, hogy a történtek után a pécsiek személyes adatainak biztonságára milyen mértékben figyelnek oda a városházán. Nem kizárt az sem, hogy a szivárogtatók nemcsak a lejáratóknak adták át ezeket a dokumentumokat, hiszen az a lehetőség felmerülhet, hogy akár bűncselekmények elkövetésére is kijátszhatták valakik ezeket.

Megkérdeztük, hogyan jutottak ki az adatok...

Az esettel kapcsolatban megkerestük a jegyzőt – többek között az alábbi kérdésekkel:

Melyik szervezet folytatta le a vizsgálatot, ki láthatta eddig a dokumentumot, a vizsgálat eredményeit?

Kik és kinek adták át a személyes adatokkal együtt a dokumentumot, a vizsgálat eredményeit?

Ön szerint mi védi meg a pécsi magánszemélyeket attól, hogy a pécsi városházáról személyes adataik kikerüljenek illetéktelenhez, azokat bármilyen céllal – akár politikai, vagy bűncselekmények elkövetése érdekében – felhasználják?

Vizsgálja-e azt, hogy ki juttatta el a Pécsi Sport Nzrt. vezérének birtokában lévő laphoz a dokumentumot, a vizsgálat eredményeit?

Vajon mit válaszoltak?

Péterffy Attila pécsi polgármester hivatalában a jegyző, Lovász István lapunkkal azt közölte: cikket nem olvastam, így annak tartalmát értékelni, kommentálni nem áll módjában.