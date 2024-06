A következő időszak, októberig teljes mértékben átmenetinek mondható a közéletben, hiszen a június 9-én megválasztott képviselők csak ősszel kezdhetik meg a munkát, így a jelenlegi pécsi baloldali városvezetés – amely elbukta a többségét – addig még "virgonckodhat", hozhat olyan nagyon kellemetlen döntéseket, amellyel az utódait hozza nehéz helyzetbe. Forrásaink szerint már most olyan szerződések, megállapodások előkészítése indulhat, amelyekben olyan kitételek szerepelhetnek, amiknek felbontása bánatpénzzel, kárpótlás fizetésével járhatnak.

Különböző szerződések miatt is folynak nyomozások a városházán

Nem okozott problémát a baráti cégnek fizetni

Ez nem lenne példátlan a pécsi önkormányzattól, hiszen a választás után birkákkal üzenő bukott baloldali jelölthöz közelálló vállalkozónak is kifizettek 15 milliót hasonló jogcímen. Akkor gyakorlatilag semmilyen munkát nem végzett az illető, mégis megkaphatta a közpénzt egyfajta elmaradt haszonként, pedig a baloldal fújta le a munkálatokat. Ez ügyben egyébként nyomozás is indult már.

Ezeken kívül pedig folyamatban lévő ügyekben is hozhatnak döntéseket, ilyen körbe tartoznak a zebraépítések, átalakítások, hiszen azokra is már régen kiírták a közbeszerzési eljárást, s elvileg meg is vannak a nyertesek. Mint köztudott, a 40 milliós Kürt utcai 10 méteres zebra fémjelzi az egész projektet, amelynek keretében egymilliárdot szánnak alig 30 átkelőre – ez ügyben pedig szintén nyomozás indult forrásaink szerint.

Ugyanakkor akár még az útfelújításokkal kapcsolatosan is szerződhetnek a Biokomon keresztül, annak ellenére, hogy az útfelújítási roham a választások után szinte teljesen megállt.

Szerződések, amiken most dolgozhatnak...

Mindezek mellett kevésbé látványos ügyekben, bizonyos tanácsadók, belsős emberek, sportállásban lévők megbízási szerződéseit is átírhatják, vagy éppen biztosítási szerződést kötnek. Ez utóbbira példa, hogy három évre előre szeretnének még idén leszerződni valakivel legalább 200 millió forintra – minderről és a pénzügyi fedezetről pedig éppen a baloldalnak kedvezőtlenül alakult választás után pár héttel akarnak dönteni a Költségvetési és Gazdasági Bizottság közreműködésével.

Úgy tudjuk azonban, hogy erre a lépéssorozatra a most megválasztott, ám még nem regnáló képviselők közül többen is számítanak.

Így amennyiben a mostani ciklus átvilágítását megkezdik – ezt többen is szorgalmazzák –, akkor különös figyelmet szentelnek ennek a területnek is, jogilag felkészülten elemezni az ebben a néhány hónapban meghozandó döntést. Forrásaink szerint ugyanakkor kényesen szeretnének ügyelni arra, hogy ne pusztán politikai boszorkányüldözésről legyen szó, mint amilyen éllel zajlottak a jelenlegi önkormányzati hatalom átvilágításai. Az egyik legkomolyabban egyébként éppen a mostani, 100 milliót megkapó átvilágítók számíthatnak ellenőrzésre, miután nem mutattak be egyetlen érdemi dokumentumot, teljesítési igazolást sem munkájukról.