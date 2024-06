Íme, a poszt szövege:

"Kedves Mohácsiak! Vasárnap szavazott az ország, ahogy Mohács is. Mohács ismét úgy döntött, hogy helyettünk döntsenek.

Mohács hangtalan pártkatonákat akar látni a képviselő-testületében, Mohács a várost irányító újgazdag oligarcháktól várja a fejlődést, Mohács változatlanul a fővárosi döntéshozók kegyeiért könyörög a fennmaradásért. Mohács elhitte, hogy a helyhatósági választások legfőbb tétje a háború vagy a béke igaztalan kérdése. Mohácson néhány villogó zebra és temérdek kamu ígéret mellett néhány kampányidőszakra időzített megkezdett projekt elegendő egy választási győzelemhez. Nem szolgálni, hanem pozícióra vágyó hűséges pártszolgákra tette a voksát a város. A legnagyobb tiszteletem és köszönetem azoknak, akik gondolkodó polgárként kiálltak a változás, a helyi érdekek képviselete mellett! Köszönöm a magam és a csapatom nevében is, akikkel többször találkoztak ebben a pár hétben, mint az újra megválasztott képviselőkkel az elmúlt évtizedben!

Köszönöm a kiállásukat, támogatásukat, a bátorságukat!"

Akinek kedve van, videón is megtekintheti mindezt:





Szigeti Józsefet a MohácsiÚjság.hu megkérdezte többek között arról, konkrétan milyen kamu ígéretekre gondolt, amire azt válaszolta, "hosszú lenne felsorolni". Hozzátette, érdemes megnézni Pávkovics Gábor 2020-as programját.

Arra is kíváncsiak voltak, mire gondolt, amikor "hangtalan pártkatonákat" említ, s azt is, nem érzi-e úgy, hogy posztjával a mohácsi választókat is minősítette.

- Megsérteni nem akartam senkit, de ez a véleményem -

mondta Szigeti József.

A kérdésre, mely szerint csalódott-e az eredmény miatt, röviden annyit mondott, "részben igen".