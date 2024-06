A mélyen fekvő, egyébiránt vizenyős terület nem tartozott a város drága helyei közé, a Zsolnay Vilmos úton, közel a sokkal később készült Kodály Központhoz. De a Balokány-tó környezetében zajlott a strandolás, már az 1880-as évek vége felé is. Azonban hosszasan érlelődött annak a gondolata, hogy érdemes lenne egy korszerű, vizes központot felépíteni, népfürdő jelleggel.

Az átadásról 1933. július 29-én számolt be a Pécsi Napló című napilap. Erre a forrásra hivatkozva bátran kijelenthetjük, egy nappal korábban 17 órakor került sor a munkálatok ideiglenes átvételére, egy szombati délutánon. Ami meghökkentő a dologban, az nem más, mint az, hogy egy bizonyos építési vállalkozó, Márovits István harminchat munkanap alatt végzett az 50 méter hosszú, 20 méter széles vasbeton (a mélységét 130-tól 260 centiméterig határozták meg) medence kibetonozásával. A családias jellegre való tekintettel, közvetlen mellette létesült egy sokkal kisebb medence is a gyermekek számára. A 800 ember befogadására alkalmas tribün elkészülte Tarján Benő építész nevéhez köthető, ő (nyilván nem egyedül) 40 nap leforgása alatt fejezte be a feladatot. Alul alakították ki az öltözőket, törekedve az egyszerűségre, a hasznosságra.