Már tervezhetjük az őszi és téli szünetre is a programokat

Jövőre is majdnem június végéig kell majd a diákoknak iskolába járniuk Baranyában is. Ugyan még véget sem ért az idei tanév, már most nyilvánosságra hozták a 2024-25-ös év rendjét.

Fotó: Czinege Melinda

Itt a nyári szünet, június 21-én véget ér az idei tanév. Számos baranyai általános iskolában is ekkor tartják a nyolcadik osztályos diákok ballagását is. Aztán jön a tanévzáró, majd egy kicsit több mint 2 hónapra búcsút mondhatnak a tanulók az iskolának. A tanév 2024-25-ben is hosszú lesz.

Fotó: panitanphoto / Forrás: Shutterstock Sok szülő szeret előre gondolkodni, s megtervezni az őszi vagy akár a téli szünetre a programokat. Ezt most már kezdhetik is tervezgetni, ugyanis nyilvánosságra hozták a 2024-25-ös év rendjét a Belügyminisztérium oldalán közzétett rendelettervezet szerint. Ez alapján szeptember 2-án nyílik ki újra az intézmények kapuja, s kezdődhet majd el az oktatás. Az őszi szünet 2024. október 26-tól november 3-ig tart majd. A téli pedig 2024. december 21-től 2025. január 5-ig, így a karácsony, szilveszter után még jó pár napjuk lesz a gyerekeknek pihenni. A tavaszi szünet 2025. április 17-től 27-ig tart majd, az utolsó tanítási napja pedig június 20. lesz. Az érettségi időszakok a következő tanévben A rendelettervezet szerint a végzős középiskolásoknak 2025. április 30-án ér véget a tanév, a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban pedig 2025. május 30-án. Az őszi írásbeli érettségi vizsgák 2024. október 11-én kezdődnek és október 25-ig tartanak majd, a tavaszi írásbelik pedig május 5. és május 23. között zajlanak majd. Az is tudható már, hogy a központi írásbeli felvételire (a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra készülőknek) 2024. december 2-ig lehet majd jelentkezni. A megmérettetést 2025. január 18-án tartják. A középfokú iskolákba történő jelentkezés határideje pedig 2025. február 20. A projektoktatást lehetővé tevő főbb témahetek és témanapok időpontjai is megvannak, melyeket a baranyai iskolákban is előszeretettel tartanak meg. Eszerint a Magyar Diáksport Napja 2024. szeptember 27-én lesz, a „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2025. március 3-7. között, a Digitális Témahét 2025. március 24-28. között, a Fenntarthatósági Témahét pedig 2025. április 7-11. között lesz majd. Hamarosan indul a középiskolai beiratkozás Azoknak a diákoknak, akik sikeresen felvételt nyertek egy középiskolába, a nyaralás megkezdése előtt van még egy fontos feladatuk. Június 26-28. között szervezik meg ugyanis a középiskolák a beiratkozást. Ezt az iskolában, személyesen lehet megtenni a frissen felvett diákoknak és a szülőnek. Ehhez lehetőség van megadni már korábban a KRÉTA rendszerben a beiratkozáshoz szükséges adatokat. Ezt az e-Ügyintézés felületén, a Beiratkozás középfokú intézménybe pontban lehet megtenni június 19. és 26. között. A dokumentumokat kinyomtatva, aláírva vissza kell tölteni és a beiratkozáshoz is vinni kell. A diák személyazonosító igazolványára és az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványra is szükség lesz.