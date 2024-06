A jelenlegi baloldali városvezetés nemcsak 16 befektetőt üldözött el, hanem a nemzeti oldal szerint kifejezetten befektetőellenes önkormányzati határozatot is elfogadott. Péterffy Attila pécsi polgármester egy éve telefonos kampányt is indított, amelyben nem létező akkugyárakkal szemben riogatott, nemrég azonban már szintet lépett. A polgármester automata telefonhívásokkal egy szintén nem létező, Pécs melletti autógyárral szembeni kiállásra buzdít burkoltan ugyan, de egyértelmű célzattal. Olvasónk arról számolt be, hogy Gyurcsány Ferenc pécsi polgármesterjelöltje arról beszél a hívás során, hogy sajtóhírek szerint Pécstől nyugatra lévő területen autógyárat tervez építtetni a kormány, amellyel veszélyeztetik a pécsiek vizét. Két válaszadási lehetőséget kínálnak fel, de mindkettő valójában irányított válasz, és lényegében a gyárral szembeni támadást jelent, még akkor is, hogyha azt sugallják, hogy a pécsieket nem lehet ebből kihagyni.

Szili Katalin szerint Toller László polgármester a mostani városvezetést nem tudná elfogadni Fotó: Mirkó István

Toller László más utat járna

– A rendszerváltás óta nem volt még olyan polgármestere Pécsnek mint amilyen a mostani, hogy egy a térségünkbe irányuló beruházást elutasított volna, annak elutasítására buzdította volna a pécsieket. Példátlan! – mondta Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó.

Az Országgyűlés volt elnöke hozzátette: ha valaki számára fontos az itt élő emberek sorsa, munkához jutása, megélhetése, a régió felemelése, akkor támogat minden olyan jellegű beruházást, ami a beszállítók, kisvállalkozások számára is piacot biztosít.

Szili Katalin annak idején Páva Zsolt fideszes polgármester ellenfele volt, és dolgozott együtt azzal a néhai Toller Lászlóval, aki a baloldalon nagy tiszteletnek örvend, sokszor most is hivatkozási pontként tekintenek rá.

Toller László, ha élne, biztosan elszörnyülködne, hogy egy baloldali, a szociáldemokraták által támogatott politikus a saját kampányérdekeit a választók, a pécsi, baranyai emberek sorsa, a térség jövője elé helyezi. Ez a pécsiség? Ez a siker?

– tette fel a kérdést Szili Katalin. Hozzátéve: – Nem! Ez inkább a további leszakadás, elvándorlás jövője! Lehet választani! Én inkább a beruházásokat, a virágzó vállalkozásokat, a gazdasági fellendülést, az ezt támogató és felvállaló polgármesterjelöltet támogatom – utalt Csizmadia Péterre, a nemzeti oldal polgármesterjelöltjére.