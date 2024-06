A Helyi Választási Bizottság mindezt meg is állapította vasárnap, és részben helyt adott a beadványban foglaltaknak, azért csak részben, mert szerintük a tettes ismeretlen. Éppen emiatt nem is bírságolnak meg senkit, magyarán a Péterffy Attila érdekében kirakott plakátok ügyében pont azért nem lehet bírságolni, amiért a bírság járna, vagyis Péterffyék még ezt is megúszhatják annak ellenére, hogy a napnál is világosabb, hogy kik lehettek az elkövetők.