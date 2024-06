Kozármisleny 1 órája

Újabb súlyos ügy miatt jelentették fel a vádlott polgármestert

Lassan bérletet válthat a büntetőügyei miatt a bíróságra Péterffy Attila pécsi polgármester közeli kollégája, Biró Károly kozármislenyi városvezető. A vádlott polgármesterre nemrég kért az ügyészség börtönt, de rágalmazási per is folyamatban van ellene, és most itt az újabb feljelentés vele szemben.

Bóka Máté Ciprián Bóka Máté Ciprián

Rágalmazás miatt kell felelnie, nemrég börtönt kért rá az ügyészség Fotó: Löffler Péter

A kozármislenyi polgármesterre, Biró Károlyra pár héttel ezelőtt kért 15 hónapnyi börtönbüntetést (három évre felfüggesztve) az ügyészség, mert a vád szerint hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat gyártásával foglalatoskodott hivatalával visszaélve. Most azonban Pohl Marietta független polgármesterjelölt tett feljelentést a vádlott ellen a Pécsi Rendőrkapitányságon. Biró Károly vádlott lassan bérletet válthat a bíróságokra - Fotó: Löffler Péter A vádlottat a rendőrségen jelentették fel A polgármesterjelölt azért lépett, mert a köztörvényes bűnügyekben már vádlott Biró Károly egy facebookos videóban róla és egy lejárató szórólapról beszélt, amit körmönfont módon Pohl Mariettához és csapatához próbált meg kapcsolni. Pohl Marietta a közösségi oldalán szintén videós bejelentkezésben közölte: a jelenlegi polgármester mindenfajta bizonyíték nélkül vádolta meg őt, holott sem neki, sem csapatának semmi közük a szórólapokhoz. – Biró Károly vádaskodásait visszautasítjuk, a személyemet és társaimat lejáratni akaró kijelentéseit totális hazugságnak tartjuk. Azonnal léptünk, a Pécsi Rendőrkapitányságon feljelentés tettünk a polgármester ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, becsületsértés és jó hírnév megsértése miatt – mondta. – Elhatárolódunk egyéb sugalmazásaitól, az összeesküvés elméleteitől, az engem női mivoltomban is sértő, megalázó fogalmazásaitól, a sértő stílusától. Egyben nyomatékosan felszólítjuk, hogy fejezze be ezt a viselkedést, a méltatlan a polgármesteri címhez, Kozármislenyhez és az itt élőkhöz. A mi kampányunk eddig is tiszta volt, pozitívan álltunk mindenhez, ezt várhatják tőlünk a következő napokban is azért, hogy Kozármisleny újra sikeres, egységes összetartó város legyen. Rágalmazás miatt kellene felelnie A vádlott polgármesterrel szemben a kozármislenyi művelődési ház volt igazgatója, Baka Sára is feljelentést tett rágalmazás miatt, mert olyan terhelő állításokat fogalmazott meg róla a városvezető. A börtönbüntetéssel fenyegetett vádlott azonban nem ment el az ezzel kapcsolatos bírósági személyes meghallgatásra, hanem inkább kimentette magát.