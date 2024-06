Hivatalosan is itt a nyári szünet, a diákok otthon, a nagyszülőknél vagy táborokban töltik most idejük nagy részét. Emiatt a reggeli és délutáni időszakban is kevesebben ülnek buszra, vonatra. A Volánbusz Zrt. Baranya vármegyében is több menetrendi változást életbe léptetett június 22-től. A vakáció kezdetével van olyan járat ami rövidített útvonalon közlekedik, s olyan is, ami egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint. Máshol új járatok közlekednek.

Az iskolai szünet berobbanásával a közösségi közlekedésben is kevesebben utaznak. Nyári menetrendre állt a MÁV-VOLÁN-csoport és a Tükebusz is.

Nyári menetrendet vezetett be a pécsi helyi közösségi közlekedésben a Tüke Busz Zrt., amely június 22-én kezdődött és tervezetten a nyári szünet végéig, szeptember 1-ig marad érvényben - tájékoztatott a társaság. Mint azt honlapjukon is hangsúlyozták, a nyári menetrend kialakításánál fontos szempont volt a járatok kihasználtsága, a megváltozott utazási igények figyelembevétele, a napi munkába történő el- és hazajutás kiszolgálása, valamint az is, hogy az átszállásmentes utazások száma ne csökkenjen, csak a járatkövetési idők változzanak.

–A június 22-én érvénybe lépő módosítás azt is jelenti, hogy a 2, 2A, 4 és 4Y vonalakon a tavalyi év kora nyári időszakával azonos menetrend lép életbe és e járatok esetében sem kell további módosításra számítani szeptember 1-éig. Az 55-ös és 60A járatok esetében is módosul a menetrend: az utasok számíthatnak az 55-ös járatokra reggelente, míg a 60A jelzésű autóbuszok délután közlekednek a nyár folyamán – ismertették.

Továbbá a 22-es 23Y-os és 24-es járatok reggeltől estig a Fagyöngy utcából indulnak és oda érkeznek vissza a hét minden napján, ez alól a hajnali első és esti utolsó járatok kivételek. A módosítással a 62-es járatok helyett meghosszabbított 23Y és 24-es autóbuszok indulnak.

A részletes menetrendi információk a társaságok honlapján valamint a megállóhelyi információs táblákon érhetőek el.

A Balatonhoz több járat közlekedik

Míg az otthon és a munkahely között a tanévben megszokottnál kevesebben közlekednek, a Balatont is érintő vonalakon a következő időszakban megnövekszik majd az utasforgalom. A MÁV-VOLÁN-csoport éppen ezért, június 22-től, a főszezontól kezdődően a jelenleginél is több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot állít forgalomba. A Dunántúli nagyvárosokból is minden nap plusz vonatok indulnak a Balatonhoz, Pécsről például a Fenyves expresszvonat.