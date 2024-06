A Donátusi Baráti Kör Egyesület meglehetősen remek kis gyereknapot hozott össze Pécs mecsekoldali részén, Aranyhegyen, ahol családokkal együtt szórakozhattak a gyerkőcök. A szervezet rendezvényén volt családi kvíz, kisebb gyerekelőadás, kalap szépségverseny, ládamászás, légvár, arcfestés, ingyenes vattacukor és popcorn is. A hivatalos gyermeknapot követő hétvégén, tehát június első hétvégéjén megtartott rendezvényen szép számmal vettek részt a környéken élők, de Péterffy Attila pécsi politikusai, háttéremberei sem hagyhatták ki a rendezvényt, amit támogattak is, ezt a plakáton sem felejtették el feltüntetni öles betűkkel.

Vattacukor: ilyesmit kaphattak a gyerekek, ha a politikus nénihez vonultak - Illusztráció: Gémes Sándor

A Vince utca feltúrásának felelősségét – úgy tűnik – már nem vállaló P. Horváth Tamás is főzőcskézett (ő állítólag ezen környéken él), de megjelent a DK-s Siposné Bikali Éva is, akiről a vörösboros burgundi marha kevergetése közben készült felvétel, amit a szellemes Péterffy Attila tisztelői oldal szúrt ki. Sőt, a politikus férje is tiszteletét tette az eseményen, akinek két felügyelőbizottsági tagságot is intéztek a balosok, lányának pedig 200 ezer forintos városi ösztöndíjat szavaztak meg zárt ülésen.

Vattacukor kupon a néninél!

A választási kampány hajrájában ugyanakkor Gyurcsány Ferenc pécsi emberei nem tudták kihagyni, hogy burkoltan ugyan, de mégis megjegyezzék a szülők Siposné nevét. Az iskolás és óvodás gyermekeknek ugyanis személyesen Siposné adta át az ingyenes vattacukor és popcorn megváltásához szükséges kuponokat.

A szervezők pedig a szülőkkel is közölték, hogy a kuponokat a képviselőtől kell elkérni – mondta el lapunknak az egyik édesanya, akinek rendkívül kellemetlen volt az, hogy gyermekein keresztül ilyen módon akarták voksolásra bírni egy "cukorkás nénivel".

Szerinte sokkal egyenesebb lett volna, hogyha nyíltan Gyurcsány és szövetségese, Péterffy mellett kampányol a rendezvényen az illető hölgy. Az elmúlt évek teljesítményét és a gyerekekkel való álságos kampányt látva azonban aligha számíthat a voksára – tette hozzá az anyuka, aki felháborodottan azt is elmondta, hogy még napokig téma volt az iskolában és az óvodában, hogy Pécsen a gyerekek egy baloldali politikustól kaphattak vattacukrot.