Beszámoltunk róla korábban, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ országos tisztifőorvosa június 22. éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A hőségriadó idejére különböző javaslatokkal is éltek a lakosság számára. Így például, hogy a nagy melegben 11 és 15 óra között lehetőleg mindenki árnyékban tartózkodjon, kerülje a tűző napsütést. S a folyadékbevitelre, hidratálásra is nagyobb gondot kell fordítani ilyenkor. A nagy melegben a szigetváriak és a városban tartózkodók számára frissítőponttal készülnek. Mint azt a város honlapján is ismertették, a hőségriasztás ideje alatt vízosztást tartanak a Zrínyi téren a hivatalban (földszinten a bejáratnál).