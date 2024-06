Szinte hihetetlen, de Önre és a baloldal jelöltjére is ugyanannyian, 1224-en voksoltak, így mindketten a szavazatok 36,68 százalékát kapták. Nem tántorította el az eredmény a megismételt választáson való részvételtől?

A legkevésbé sem. Mindenképpen újra elindulok. Ugyanakkor vannak furcsaságok, amelyek miatt jogorvoslati kérelmet nyújtottunk be. Több helyen is történt kérdéseket felvető dolgok, de a Várkonyi Nándor utcai szavazókörben a kelleténél például eggyel több szavazólap volt az urnában. Kíváncsian várom a bíróság döntését. A polgári szövetség más választókörzetben megválasztott képviselői megígérték, hogy segíteni fognak a második szavazásra való felkészülésben. Arra készülünk, hogy jobban látszódjunk és megmutassuk magunkat! A helyzet nagyon képlékeny, jelen állás szerint teljesen nyitott ez a választókerület abban a tekintetben, hogy kik fognak indulni a képviselői posztért. Kiélezett versenyre számítok, annál is inkább, mert ez a választókörzet bizonyos tekintetben a mérleg nyelve lehet a pécsi közgyűlésben.