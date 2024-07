A nemzeti oldal politikusa felidézte: abban az időben, amikor három pécsi postahivatalt is bezártak, a hirdi posta üzemeltetését vállalta a pécsi önkormányzat, amely időszak június végén járt le. Egy júliusi bizottsági ülésen Berényi Zoltán írásban adott be javaslatot az üzemeltetés meghosszabbításáért, amit a helyiek is szeretnének elérni.

A városatya párhuzamként megjegyezte, hogy Pokorádi Gábor momentumos képviselő az ülésen ugyancsak adott be írásos javaslatot a körzetében érintett posta ügyében.

Berényi Zoltán közölte:

Ruzsa Csaba alpolgármestertől azt a tájékoztatást kapta, hogy az önkormányzat ebben az évben mintegy 10 millió forint összegben tudja biztosítani a hirdi posta üzemeltetési költségeit. Egyúttal arról is tájékoztatták, hogy a Magyar Posta jelentősen meg akarja emelni az üzemeletetési költség árát.

A képviselő ennek mértékéről a Pannon TV-nek nyilatkozva beszélt, jelezve, hogy a következő évre korábbiakhoz képest ötszörös áremelést tervezett be a posta, ami álláspontja szerint sem a rezsi, sem más költségek növekedésével nem támasztható alá, és ezért emelést nem tartják méltányosnak.