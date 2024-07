A nyári időszakban is népszerű célpont a turisták számára Pécs, mely minden korosztálynak tartogat érdekes programlehetőségeket. A baranyai vármegyeszékhely történelmi belvárosát szervezett magyar és külföldi csoportok, családok, párok is szívesen látogatják meg. A városnéző kisvonat is teljes kapacitással közlekedik ilyenkor, a gyermekesek körében igen kedvelt.