– Hogy néz ki a szortiment?

– Az addig általam készített robusztus, jól használható vadászkések ihlették a vadászbicskámat. Ezzel indult az egész. Azóta fajták bővültek a hagyományos magyar, köztük pásztor-zsebkésekkel. Készítek maskarát, fejes görbét, szalonnázó, arató és cakli-pengés arató zsebkéseket is. Igyekszem kifejezetten figyelni a vásárolók igényeire. Megválaszthatják a penge anyagát, ami lehet rozsdamentes- vagy szénacél. Ahogy az mozaikszegecsek, az oldaldíszek, az oldallemez alapanyagát is, ami lehet sárga- vagy vörösréz. A markolat pedig készülhet agancsból, hazai és egzotikus fákból. A magyar fajták közül kifejezetten szeretem és a vásárlóimnál is kelendő a fekete dió, a szilva, de szép markolatot ad a cseresznyefa, a csomoros nyár stabilizálva is igen jó opció. Egzotikus fák közül pedig választható markolatnak a többi között ébenfa, bubinga és wenge is.

– Hogy vásárolhatóak meg a kései?

– Alapvetően eddig megrendelésre dolgoztam, és dolgozom most is, szerencsére a vásárlóim egymásnak ajánlják a késeimet. Rendszeresen kapok kedvező visszajelzéseket is, köztük olyanoktól, például vadászoktól, akik hivatásuk miatt rendszeresen használják azokat, egy másik vásárlóm pedig a szalonnázó bicskát használja előszeretettel, ha étterembe meg. Hamarosan azonban elkészül a honlapom és a közösségi médiás oldalam is, amelyre sok fotóval felkerül a teljes szortiment.