Vasárnap este véget ért az idei Zsolnay Fényfesztivál. A rendezvényről hírportálunkon és lapunkban is többször beszámoltunk, fotókat, videókat és élménybeszámolót is készítettünk. Mint arról a szervező, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. tájékoztatott, a fényfesztivál a négy nap alatt több mint 100 ezer érdeklődőt vonzott bel-és külföldről egyaránt. Érkeztek látogatók többek között Marokkóból, Japánból, Kolumbiából is. A látogatók a Fény Útja - Pécs belvárosát behálózó fénykörút - helyszínen - több alkalommal interaktív látványosságokkal találkozhattak, hogy maguk is az élmény aktív részeseivé váljanak.