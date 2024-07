A Harkányi Fürdőfesztivál ideje alatt is igénybe lehet venni a szolgáltatást, aki a csöndesebb pihenést szeretné választani. De a most hétvégi esemény igen színes, a strandolás mellett rengeteg koncertet hallgathatunk meg. Kísérőprogramokkal is bővelkedik a fesztivál, gyermekeknek szóló foglalkozások, élő dinoszaurusz műsor, zongora taxi, veterán autókiállítás is szerepel a repertoárban.