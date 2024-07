- Az akolitus az Eucharisztia rendkívüli szolgálója, szükség esetén a szentmiséken való áldoztatást, valamint a szent edények purifikálását (elöblítését, megtörlését) is végzi, emellett a templomon kívüli helyszíneken, kórházakban, idősek otthonában is kiszolgáltathatja az Oltáriszentséget a betegek és idősek részére. Aktívan közreműködik a közösségépítésben, igeliturgiát vezet és temethet is. Az akolitus a konkrét feladatokat a plébánosa útmutatásai alapján végzi