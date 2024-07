Tárik Meszár, a Migrációkutató Intézet (MKI) vezető kutatója a Mathias Corvinus Collegium nyilvános eseményén, népes hallgatóság előtt ismertette Az arab észjárás című könyvét. A szerzővel az arab világ összetettségéről Kovács Blanka, az MKI elemzője beszélgetett.

Tárik Meszár új kötete az arab világot mutatja be

Fotó: Nagy Laura

Az arab világ történelmi és kulturális gyökerei

Tárik Meszár könyve a pre-iszlám kori Arábiával kezdi a vizsgálatot, hangsúlyozva, az arabok már az iszlám megjelenése előtt is léteztek, s számos hagyományuk, szokásuk az iszlám után is fennmaradt. Például a törzsi társadalom, amely vidéken még mindig jelentős szerepet játszik, a városokban viszont már kevésbé érzékelhető.

Az Európában élő arab közösségek körében is megmaradt a törzsi lojalitás szokása.

Ez nem egyszer a klán-bűnözés formájában jelenik meg. Szaddám Huszein közelmúltbeli példája jól szemlélteti ezt a lojalitást, hiszen államrendszerét saját törzsére, rokonaira építette.

Hasonlóképp, Mekka szerepe az iszlám előtt is jelentős volt, mint a politeisták vallási központja.

A könyv azt is bemutatja, a Közel-Keleten nemcsak arabok és muszlimok élnek, hanem más kisebbségek is, mint például keresztények és zsidók.

A keresztény közösségek már az 1. század óta élnek a területen, míg a zsidók száma az 1945-ös 850 ezerről mára 10 ezerre csökkent, sokan elmenekültek egykori otthonukból.

Az arab világ vallási és társadalmi sokszínűsége

Tárik Meszár fő kutatási területe az iszlám területeken élő vallási kisebbségek, amelyekről doktori disszertációját is írta.

Kiemelte, a kurdok jelentik a legnagyobb nemzetiséget a Közel-Keleten, akiknek nincs saját állama, míg a berberek Marokkóban és Tunéziában élnek, kultúrájuk azonban az arabizáció ellenére is fennmaradt.

Az iszlám vallás és gondolkodás különböző ágait is részletesen tárgyalja az újonnan megjelent könyv. Az iszlám megjelenése a 7. században hatalmas változást hozott az arab kultúrában. A vallási közösségek azonban nem egységesek, számos különböző iskola és szekta létezik, például a szunniták négy fő ága és a síiták különböző csoportjai. Az iszlám misztikus ága, a szúfizmus is megjelenik a könyvben, akik egészen más, spirituális megközelítésben értelmezik vallásukat, s akiket szélsőséges iszlám csoportok gyakran üldöznek.