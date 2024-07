Azért jelentkeztem a Kőrösi Programra, mert nagyon kíváncsi vagyok a külföldi magyarság helyzetére, illetve úgy éreztem, a cserkészetben szerzett tapasztalataimat hasznosítani tudom itt is. Szereztem azonban itt is új, hasznos ötleteket. Ausztráliában a cserkészcsapatok sokkal jobban bevonják a szülőket a programokba. Gyakran szerveznek olyan eseményeket, ahol a szülők is közösséget alkothatnak, például túrákon vagy anyák napi teadélutánokon. Ezáltal a szülők is megismerhetik egymást, ami támogatóbb környezetet teremt a csapat számára, segíti a toborzást és anyagilag is hozzájárul a csapat megerősítéséhez. Ezt a szemléletet otthon is szeretném alkalmazni, hogy a szülőket is jobban bevonjuk a cserkész programokba