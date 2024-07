A legmelegebb nyári napokra egészségünk megőrzése érdekében a PTE Klinikai Központ orvosai hasznos tanácsokkal látják el olvasóinkat.

Az ételeket nyáron jobban kell sózni - dr. Wittmann István tanácsai

A nagy melegben a fokozott verítékezés nemcsak víz-, de nátriumveszteséggel is jár, és ha nem pótoljuk a folyadékot és a nátriumot, az az életet veszélyeztető ritmuszavarokhoz vezethet. Ez azért nagyon veszélyes, mert az alacsony nátriumszintnek nincsenek specifikus tünetei: általános rosszullét, alacsony vérnyomás, gyengeség, kedvetlenség fordul elő. Nehéz felismerni. Ha valaki a szabadban dolgozik, akár 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet ahhoz, hogy a folyadékot pótolja, és ilyenkor sóra is szüksége van. A megelőzéshez elég, ha a szokásosnál bővebben sózzuk meg az ételt. Bár ősztől tavaszig az az optimális, ha nagyon kevés sót viszünk be a szervezetünkbe, ám ha a hőmérséklet magasabb 24-25 Celsius-foknál, akkor megfordul a tendencia, ezért jobban kell sózni az ételeket. A hőmérséklethez is adaptálnunk kell tehát a sófogyasztásunkat, ez is a tudatos életvitel része kell, hogy legyen.

Nyáron a szemek különös figyelmet és védelmet igényelnek – dr. Vékási Judit tanácsai