Bagossy Rebeka zengő hangjával és közvetlenségével pillanatok alatt vidám hangulatot teremtett a Baranya Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tartott koncert helyszínéül szolgáló teremben.





A fogvatartottak részére élő koncertet szerveztek július 24-én.

Fotó: Laufer L

János-Deák Csilla bv. hadnagy, reintegrációs tiszt, az intézet sajtóreferense lapunknak hangsúlyozta, rendkívül fontosnak tartja, hogy a fogvatartottak hasznosan tölthessék az intézetben töltött idejüket, készségeiket is fejlesszék, ennek pedig kiváló eszköze a zene.



– Amikor meghallottam az interneten Bagossy Rebeka egyik dalát, rögtön elhatároztam, őt szeretném felkérni, adjon nálunk is egy koncertet – tette hozzá János-Deák Csilla.

Azt is kiemelte, a fogvatartottak nagy lelkesedéssel fogadták a koncertet.

– Nekik is pont olyan új élményt jelent ez, mint nekem, ők is hasonlóan izgatottan várták, mint én. Nagyon örültek, hogy egy kicsit ki tudnak kapcsolódni egy külsős előadó jóvoltából – hangsúlyozta a reintegrációs tiszt.

A fogvatartottaknak egyébként év közben is lehetőségük nyílik különböző foglalkozásokon részt venni, amelyek között zenei programok is megjelennek. Gyakorolhatnak gitáron, illetve az intézményben tartott vallási foglalkozásokon is helyet kap a közös zenélés, éneklés.

Több felekezet lelkipásztorai látogatják az intézményt, illetve Pál Tamás börtönlelkész is segíti a fogvatartottak mindennapjait.

A rendhagyó eseményre érkező fogvatartottak közül Mihalik Gergely nyilatkozott a sajtó képviselőinek.

Nagy dolog ez nekünk, hiszen a hétköznapjaink, bár van lehetőségünk olvasni, sportolni, dolgozni, mégiscsak kötötten, egyhangúan telnek. Az ilyen események kicsit kiszakítanak minket is a megszokott rutinból, ezért nagy örömmel fogadtuk a kezdeményezést

– fogalmazott.

Változatos produkcióval készült Bagossy Rebeka

A meghívott énekesnő Bagossy Rebeka volt, aki már tizennégy éves kora óta énekel, jártas a versmondásban, színészkedésben és éneklésben egyaránt. 2023-ban a „PTE” hangja volt, jelenleg a Paradax Zenekar tagja. 2024-ben jelent meg első saját dala, Maradok a lány címmel. Mindemellett jogászként dolgozik.

Bagossy Rebeka lapunknak hangsúlyozta, nagyon szívesen vállalta a felkérést.