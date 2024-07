A sört inkább boltból...

Jellemzően egy korsó sör 800 és 1100 forint körül alakul a parti falatozóknál, büféknél, a belga meggysört azért drágábban mérik. Nagyjából ez az árszínvonal Pécsre is jellemző, az egyik – nekem nagyon kedves – több évtizede működő, és még a hideg őszi, tavaszi napokon is nyitva tartó pizzériában pedig 2500 forinttól már igazán remek pizzákat szolgálnak fel, ami egy felnőttnek is elegendő. A közelben lángost pedig árultak még 1000 forint alatt is...

A sört azonban nyilván a helyi diszkontokban, boltokban még olcsóbban meg lehet vásárolni, akár 200 forintért. Persze a kényelmes, beülős sörözés élménye ilyenkor elmarad. Mindenesetre azért általános olcsóságra nem számíthatunk, de a saját tapasztalatom az volt, hogyha odafigyelünk, akkor nagyjából annyiért is be tudunk vásárolni, mintha ezt Pécsen tennénk meg.

Közösségi közlekedés: nem rossz választás a Balaton mellett

Balatonfenyves az elmúlt évtizedben folyamatosan változott, szépült, elég csak a vitorláskikötőre, vagy az újranyitott óriáscsúszdára gondolni. A vasútállomás – ahogy más parti településen – itt is teljesen megújult, abszolút 21. századivá varázsolták. A parti vonatok kényelmesek, nem zsúfoltak, éjjel is viszonylag sűrűn járnak, és bizony Fonyódnál, a hegy alatt osonva páratlan kilátásban lehet részünk a tóra (persze ne hagyjuk ki a szintén pár éve felújított kilátót sem a hegy tetején). Az általam igénybe vett távolsági busz természetesen légkondis volt, és a MÁV-Volán csoport már 24 órás jegyet is kínál a nyaralóknak, amivel a fenyvesi kisvasút is igénybe vehető. Ez a csisztapusztai termálhoz visz el, ahol hidegebb időben is lehet egyet csobbanni, de ha más irányt veszünk, akár a marcali fürdőt is ki lehet próbálni.