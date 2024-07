Egészen elképesztő tempót diktálhatnak a baloldali önkormányzatnál, hiszen amíg arra rendkívül sok energiájuk elment, hogy az előző városvezetést, vagy a kormányt ekézzék különböző indokokkal, addig még 2024 nyarán is egy 2018-ban, tehát Páva Zsolt idején elnyert pályázattal foglalatoskodnak. Ráadásul nem is túl szerencsés történet kapcsán, hiszen a „Csarnoképítés a pécsi Déli Ipari Parkban", valamint az „Üzemépület kialakítása a pécsi Déli Ipari Parkban projektek" finanszírozásáról kiderült, hogy a városi önkormányzat elbukta a korábbi pályázat egy jelentős részét, amit most a pécsieknek kell kifizetniük.

A nyári szünetben ülésező bizottságok elé kerülő előterjesztés szerint a közel egymilliárdos összegű projektekre elnyert pénzből 155 milliót kell visszautalni, miközben a városi kasszából 160 milliót kell biztosítani. Ezt azzal magyarázzák, hogy az egyikre alacsonyabb, míg a másikra magasabb ajánlat érkezett a közbeszerzésen, és ezzel együtt nem is tudták azt sem megoldani, a pályázati forrásokat az Irányító Hatóságnál átcsoportosítsák.

A 2018-ra datált projektet egyértelmű célja az volt még az előző önkormányzat idején, hogy a város gazdasági helyzetét megerősítsék, aminek érdekében iparcsarnokok építését célozták meg a Déli Ipari Parkban, hogy azokat munkahelyteremtő beruházások után cégek vegyék igénybe.

Az előző fideszes városvezetés által elindított gazdaságfejlesztési program következtében emelkedhetett meg a város iparűzési adóbevétele, ami az elmúlt évben úgy 14 milliárd körül alakult.

A korábbi lendület azonban 2019-ben megtört, amit megvilágít a következő összehasonlítás is: a harmadakkora Zalaegerszegen néhány esztendő alatt 7,5 milliárdra nőtt az iparűzési adóbevétel, arányosítva egy Pécs nagyságú városra vetítve ez nagyjából 20 milliárdot jelentene. Ezt tehát a baranyai vármegyeszékhely meg sem közelíti.

Jellemző, hogy a jelenlegi városvezetés a japán Seiren-gyár avatójára sem ment el, de Dobrev Klára pécsi fóruma érdekében még a közgyűlési munkát is megszakították. Mindezek mellett egy olyan befektetőellenes hangulatkeltést indítottak, amellyel nemcsak Pécsnek, hanem a régiónak is komoly károkat okozhatnak.