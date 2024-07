A Pécs Törvényszék hivatalos álláspontja szerint a civil szervezeteknek minden gazdasági évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell mérlegeiket, előző évről szóló pénzügyi beszámolójukat leadniuk. Ez alól még az a baloldali ügyvéd, dr. Bodnár Imre sem lenne kivétel, aki egyébként ügyvédbrigádjával együtt az előző városvezetés idején regnáló cégvezetőkkel, szereplőkkel szemben minden jogi lehetőséget igyekezett megragadni, hogy velük szemben politikai lejáratásokat tudjanak indítani a pécsi városházáról.

Bodnár Imre, Péterffy kedvenc ügyvédje állítólag cirkuszjegyeket is osztogatott...

Fotó: Löffler Péter

Rá is vonatkozna a törvény...

A Magyar Szocialista Párt képviselő-jelöltségével, a Pécsi Ügyvédi Kamara elnöki posztjával is sikertelenül próbálkozó vagyonos ügyvéd szervezete, a Pécs Jövője Egyesület, – új nevén – a Város Jövője Egyesület ugyanis képtelen volt még egy egyszerű beszámolót is leadni határidőre. Holott minden, joggal, egyesülettel kicsit is foglalkozó személy számára nyilvánvaló, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak. A szóban forgó egyesület beszámolója csak a témával foglalkozó cikkünk megjelenése és a két héttel az önkormányzati választás után került fel a bíróság oldalára, a nyilvános adatbázisba.

Mitől féltek?

2019-ben Péterffy és a baloldali pártemberei a Mindenki Pécsért Egyesület égisze alatt indultak a választáson, de a pozíciókon összerúgták a port, a Mindenki Pécsért Egyesülettel szakítottak. Ezt követően a baloldali közgyűlési frakció a Pécs Jövője Egyesület elnevezését kezdte el használni, amelyet dr. Bodnár Imre elnökölt. A júniusi választáson aztán valamiért mégsem ennek a szervezetnek, hanem a "klónozott" Pécs Jövőjéért Egyesületnek az égisze alatt indultak el a baloldaliak. Egyelőre nem tudni, hogy mit és miért kellett titkolni a választás előtt, de 24-én megjelent a dokumentum, ebből pedig az derült ki, hogy "közhasznúsági" tevékenységből származó bevétele 2022-es évhez képest 2023-ra négyszázszorosára emelkedett, és több mint 33 milliós bevételt ért el. A végleges bevételük ennek ellenére 47 millió volt, amiből pénzügyileg 25 milliót rendeztek el a beszámoló szerint.