Compagnie d'Noir: Hősies helytállás a Visegrádi Viadalokon

A múlt hét végén zajlottak a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok. Itt kaptak helyet a Visegrádi Viadalok július 12-14. között, ahol középkori hagyományőrzők szabadvívó versenyeken mérették meg magukat. Egy baranyai formáció, a Máré-várból már ismert Compagnie d’Noir is részt vett, s bár a forróságban nem zajlott minden zökkenőmentesen, most is tovább öregbítették csapatuk és térségünk hírnevét. Mutatjuk, ezúttal milyen kalandokban volt részük!

Mohay Réka

A Visegrádi Viadalok során szerzett élményekről és a hőségben való helytállásról a Compagnie d’Noir csapat vezetője, Fekete Benjámin, hagyományőrző nevén Benjamen de Noir mesélt lapunknak. Július 11-én délután érkeztünk meg Visegrádra, a királyi palotához. Ez mindig a táborállítás napja. Ilyenkor elindul egyfajta átszellemülés, mikor a modern világból átlépünk egy másikba – számolt be Fekete Benjámin. A baranyai csapat számára már pénteken délelőtt elkezdődtek a programok: Tap-fight verseny, azaz a történelmi alapú párviadal volt az első.

A Compagnie d’Noir csapata négy harcost indított a megmérettetésre, melyen velük együtt így húszan vettek részt. A nemzetközi mezőny igen erősnek bizonyult, de a kora délelőtt mért 36 fokos hőség még erősebb volt. Én magyarok mellett szlovák harcosokkal kerültem egy csoportba, ahol a selejtezőből veretlenül kerültem ki, s csak az első helyért folytatott küzdelemben kapott vereséggel csúsztam le a dobogó legfelső fokáról. Így 9 mérkőzésből egyetlen vereséggel a 2. helyen végeztem. A másik három harcosunk is remekül helytállt. Kiemelném Gönczi Tamás Dánielt, aki csoport harmadikként végzett a selejtezőben, de végül a meleg őt is legyőzte, pár órát mentőautóban kellett töltenie, dupla infúzióra kötve – árulta el a hőség okozta kihívások részleteit. Szerencsére nem történt nagyobb baj, további versenyeken is részt vettek: A verseny után bekapcsolódtunk a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok programkavalkádjába, ahol látványos felvonulásokon, és újrajátszó-csatákban vettünk részt, majd vasárnap délelőtt ismét egy verseny elé néztünk. Vida Szabolcs és jómagam indultunk a kard és pajzs kategóriában, ahol szintén nemzetközi mezőny fogadott bennünket. Az én kategóriámban volt a magyar mellett szlovák, kínai és ukrán harcos is. Végül egy felszerelés meghibásodási probléma miatt az egyik meccset kénytelen voltam feladni, így lecsúszva a döntőről, 5. helyen végeztem Büszkén tekint a Compagnie d’Noir csapta Visegrádi Viadalok eredményeire A három napig tartó rendezvényen a tikkasztó hőség alaposan próbára tette csapatukat, s bár a felszerelés-probléma okozott egy kis szomorúságot, összességében elégedetten és örömmel telve hagyták maguk mögött a megmérettetést. Ilyen erős nemzetközi mezőnyben, ahol a magyar harcosok is egytől egyig kiválóan szerepelnek, csak pozitív tapasztalattal távozhat az ember. A jövőre nézve is rendkívül bizakodó vagyok, és mérhetetlenül büszke csapatom tagjaira is, hiszen ebben a hőségben, ilyen felszereléseket viselve, remekül helytálltak. Úgy gondolom, hogy tagjaink ennyire összetartóak még sohasem voltak – értékelt a Benjamen de Noir hagyományőrző néven versenyző csapatvezető. Hozzátette, a Compagnie d’Noir csapatába jelenleg is várják azokat a jelentkezőket, akik kedveli a lovagkort, a középkori történelmet, és szívesen közéjük állna, hogy együtt kalandozzanak a jövőben.