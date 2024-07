A nemzeti oldal politikusa a bejegyezésben a helyhatósági választási kampányra utalva megjegyezte: „megígértük, teljesítjük!”.

Csizmadia Pétert a Dunántúli Naplónak röviden nyilatkozva elmondta: Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára zöld lámpát adott pécsiek által is vágyott beruházásnak.

A nemzeti oldal politikusa a közösségi oldalán a továbbiakban úgy fogalmazott: Pécs történetét átszövik a sportsikerek, ugyanakkor infrastrukturálisan nem tartott lépést a világgal. Ezt a lemaradást csökkentjük a műjégpálya befedésével. Nekünk Pécs nemcsak a kampányban fontos.

Az ügy előzménye, hogy még az önkormányzati választás előtt a Csizmadia Péter vezette pécsi polgári szövetség Pécs-konzultáció keretében kérte ki a városlakók véleményét a legfontosabb kérdésekben, továbbá a kitöltők a saját maguk is életek javaslatokkal. E javaslatok között szerepelt a többi között a Pécsi Városi Műjégpálya befedése is, amely elem aztán belekerült a jobboldal pécsi polgármesterjelöltjének 30 pontból álló programjába is.

Csizmadia Péter május végén Szöllősi Györggyel, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével tartott sajtótájékoztatót a pécsi sportfejlesztésekről éppen a jégpálya előtt.

A jobboldal aspiránsa akkor arról beszélt, hogy van egy közös ügyünk, amely minden jószándékú pécsit és magyar embert összeköt, ez pedig a sport szeretete. Pécsiként egy olyan városban élhetünk, amely tradicionálisan erős a sportéletben, a sportsikerekben. A múltja arra predesztinálja, hogy feljebb kerüljön azon a bizonyos polcon, amelyen látni szeretnénk – tette hozzá akkor Csizmadia Péter, azt hangsúlyozva, hogy Pécs többre hivatott.

Mint kiemelte, mindenkit arra próbálnak buzdítani, hogy mozduljon meg, és műveljen valamilyen sportot az egészségi állapotának, korának megfelelően. Ehhez egy olyan feltételrendszert, olyan szabadidősport-programot kívánunk létrehozni, amellyel valóban minden pécsi előre juthat. Ehhez meg kell teremtenünk az infrastrukturális feltételeket is – így Csizmadia Péter.