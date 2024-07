A konkrétumok szintjén a professzor önkormányzati képviselőként vállalta, hogy megoldást talál sokszínű választókörzetének problémáira, egyúttal tenni fog Pécs város egészségügyének megújításáért is.

Programja szerint szükséges folytatni az egyetemi fejlesztéseket a Szívgyógyászati Klinika rekonstrukciójának és bővítésének projektjével, továbbá csökkenteni kell az egészségügyben a járó és fekvőbeteg várólistákat. Ugyancsak célja, hogy az oktatás valamennyi formájában valósuljon meg markáns oktatói szerepvállalás és jelenlét.

Cziráki Attila elkötelezett abban, hogy Egyetemvárosban is rendbe kell tenni a közutakat, különös tekintettel a csatornafedelekre, szükséges a parkolási lehetőségek bővítése is, továbbá azért is tenni fog a szociális felelősségvállalás és kapcsolattartás keretében, hogy anyagilag támogassák a rászorulókat, nehéz helyzetben lévő családokat.