A frakcióvezető beszámolt arról is, hogy vendéglátóik megismertették a pécsi delegációt az egészségmegőrzési célú Gondoskodó Város és Mozdulj Debrecen! programokkal is. Egyik ilyen kezdeményezés keretében egészségügyi szűrővizsgálatokat is végeznek és nemcsak az idősebb korosztály körében – ismertette Csizmadia Péter, aki beszámolt róla, hogy ennek köszönhetően több tízezerből 17 gyermeknél szűrtek ki olyan kardiológiai elváltozásokat, amelyek akár hirtelen szívmegállást is okozhattak volna az érintett gyerekeknél.

Csizmadia Péter kitért arra is, hogy a látogatás keretében a cívis város polgármesterével, Papp Lászlóval egyeztették a két vármegyeszékhely gazdaságfejlesztési programját. Az ottani városvezetés nyitott a jó gyakorlatok megosztásában, ugyanis Debrecen is érdekelt a Dél-Dunántúl és Pécs sikerében – zárta szavait a nemzeti oldal politikusa.