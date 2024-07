A VNL eddig is több hazai és nemzetközi szervezetnek nyújtott fejlesztéssel, tréninggel kapcsolatos segítséget és szakértői tanácsadást, hiszen a VNL munkatársai nemzetközi szinten is elismert biobiztonsági tudással rendelkeznek. Ezen felül a VNL rendelkezik egy, a régiónkban is egyedülálló BSL-4-es szintű tréninglaboratóriummal, ami kivételes lehetőséget nyújt más kutatóintézetek támogatására.

A látogatás során BSL-4-es laboratóriummal kapcsolatos szakmai egyeztetéseken túl a VNL és a CNPEM közötti kutatási együttműködés is megalapozásra került, amely tovább növeli a Virológiai Nemzeti Laboratórium nemzetközi beágyazottságát és hírnevét.

Az itt eltöltött idő alatt a brazil küldöttség meglátogatta a VNL laboratóriumi infrastruktúráját, kiemelten a BSL-4-es facilitást, amely, mint Európa legújabb legmagasabb biobiztonsági szintű laboratóriuma, számos újítása révén megfelelő fejlesztési alapot biztosít az újonnan létesítendő brazil egységeknek. A laboratóriumi fejlesztési tervek mellett a VNL szakmai működése és az ezzel kapcsolatos protokollok, irányítási rendszerek is bemutatásra kerültek. Ezek közül kiemelt érdeklődéssel fogadták a VNL oktatási centrumának tevékenyégét, amely a magas és legmagasabb biobiztonságú tevékenységekkel kapcsolatos tréningek, képzések színtere.