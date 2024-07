Július 15-én nyitotta meg kapuit Pécsen a Dino Park, ami a malomvölgyi fák árnyékában nyújt betekintést a dinoszauruszok világába. A tanösvényen rengeteg élethű, mozgó, hangot is kiadó példányt lehet szemügyre venni, de mindegyik dinóról megtudhatunk az információs táblák segítségével plusz érdekességeket.

Dinók lepték el a Malomvölgyet

A dinókat régóta nagyon kedvelik

Egy családi vállalkozásnak köszönhetjük azt, hogy Malomvölgyet ellepték a dinoszauruszok. Répási Vendel 2014 óra szervez dinó műsorokat, ebből fejlődött ki egy dinópark kialakítása, amit Pécsen fiával, Mátéval együtt csinál. A terület különlegessége, hogy a Jurassic Parkban látott híresebb példányok mellett Magyarországon felfedezett dinoszauruszok, mint például a Tetanurae Theropoda, Abelisaurida, de még a Mecsek híres lakója, a Komlosaurus is megtalálható az ösvényen. A vezetőkkel való beszélgetés során megtudtuk azt is, hogy azon művészek munkáit láthatjuk a parkban, akik a Jurassic Park szobrászcsapatát erősítették, s akik azóta már sokkal élethűbb és kidolgozottabb dinókat „teremtenek". Az élethű kidolgozás mellett ráadásul meg is mozdulnak a lények, sőt hangot is kiadnak, fokozva az élményt.

A nagy meleg ellenére is akadtak érdeklődők, a legtöbben a környékről jöttek, de utaztak Fejér vármegyéből is, hogy lássák az élethű példányokat a rajongók. Egy család legifjabbig tagját lenyűgözte a Pterosaurus, ami egy nagyobb szárnyas dinó volt. Az élményt egy kalandjáték is fokozta, de az első nap is bebizonyította, a fiatalokat mindig lenyűgözik az óriási lények játék nélkül is. Aki pedig megpihenne, büfé és egyéb játékok várják a Malomvölgy fái között az érdeklődőket minden nap 10 órától este fél 6-ig az őszi szünetig.

Harkányban is láthatunk

A hétvégi Harkányi Fürdőfesztiválon rengeteg programelem színesíti a koncertek sorát, köztük találhatunk dinós vonatkozásút is. A szombati napon a strand területén élő dinóműsort élvezhetnek a strandolók és a dinoszauruszokért rajongók, akik így testközelből láthatnak teljesen életszerű, sétáló, hangot adó élethű példányokat. Ezek négy méter hosszúak és két méter magasak, így biztosan mindenki észre fogja venni őket.