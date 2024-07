Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt, azokat köteles a Harkányi Polgármesteri Hivatalhoz személyesen vagy postai úton visszajuttatni. Bacsáné dr. Kajdity Petra beszámolt arról is, hogy a kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a 72/480-100 telefonszámon kérhető.

A jegyző továbbá kiemelte, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért azokat akik a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget arra kérte, hogy úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.