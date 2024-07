Az NMHH kutatása szerint, a gyermekek egyre fiatalabb korukban kerülnek kapcsolatba a digitális térrel. Ma már egy akár csupán három évvel fiatalabb testvér is jóval korábban kaphat saját okoseszközt, mint a nála alig idősebb testvére, így pedig előbb is találkozhat azon keresztül számára káros tartalmakkal. Ez a baranyai gyerekekre is jellemző, a szülők felelőssége pedig igen nagy a témában.