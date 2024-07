A pályázati dokumentációból kiderül, hogy a kastélypark előtti területen parkolót alakítanak ki, amely alkalmas lesz azon turisták fogadására, akik a Draskovich-kastély parkját kívánják megtekinteni. Az arborétum mellett található szökőkút renoválása is a műszaki tartalom részét képezi. Az egész tér új burkolatot kap. A lakosság közbiztonságát szem előtt tartva az egész Kispark világítása felújítják valamint térfigyelő rendszerrel is ellátják. A téren kihelyezett utcabútorok, sakkasztalok és okospad is lesz.